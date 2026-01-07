Maxi sequestro della finanza | scoperti 20 chili di bulbi di papavero da oppio
La Guardia di Finanza di Latina ha sequestrato 15.000 bulbi di papavero da oppio a Terracina, nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze illegali. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di attività illecite legate alla produzione di droghe. Il sequestro rappresenta un passo importante nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica nel territorio.
Maxi operazione della guardia di finanza in provincia di Latina, che ha portato a individuare e sequestrare a Terracina 15mila bulbi di papavero da oppio.I militari della compagnia di Terracina hanno infatti intensificato l'azione di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Maxi sequestro di oppio sulla Pontina, fermato un uomo con oltre 50 chili di bulbi di papavero
Leggi anche: Latina: sequestrati oltre 20 chili di bulbi papavero da oppio, uomo arrestato
Controlli serrati per il Natale: sequestrati migliaia di prodotti, scoperti lavoratori in nero; GUARDIA DI FINANZA * «MAXI SEQUESTRO DI COCAINA A GORIZIA, 110 KG DI DROGA SCOPERTI IN UN AUTOARTICOLATO SULLA A4; Blitz della finanza in 5 negozi cinesi: scoperti 18mila articoli irregolari dal valore di 40mila euro | FOTO; Blitz contro i botti illegali . Sequestro da 49 chili.
GUARDIA DI FINANZA * «MAXI SEQUESTRO DI COCAINA A GORIZIA, 110 KG DI DROGA SCOPERTI IN UN AUTOARTICOLATO SULLA A4» - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno concluso una rilevante operazione a contrasto del traffico di stupefacenti ponendo sotto sequestro oltre 110 chilogrammi di cocaina. agenziagiornalisticaopinione.it
GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRO RECORD DI FUOCHI D’ARTIFICIO A MONDRAGONE, 1.260 KG DI MATERIALE ILLEGALE SCOPERTI IN UN GARAGE» - **MAXI SEQUESTRO DI FUOCHI D'ARTIFICIO A MONDRAGONE: OLTRE UNA TONNELLATA DI PEZZI DETENUTI ILLEGALMENTE, DENUNCIATO UN SESSANTENNE** ... agenziagiornalisticaopinione.it
Noodles irregolari scoperti al porto di Pra’, maxi sequestro da oltre 85mila confezioni - Nelle confezioni trovate proteine animali vietate dalla normativa europea, denunciato l’importatore ... lavocedigenova.it
TRIS Siracusa. . Arrestato un imprenditore per traffico illecito di rifiuti dalla guardia di finanza di Caltanissetta che ha effettuato anche il sequestro della sua azienda - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.