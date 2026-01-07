Maxi furto in Duomo Don Albanesi amareggiato | È già la quinta volta

Nella giornata del 7 gennaio 2026, il Duomo di Sant’Andrea a Carrara è stato oggetto di un furto. Ignoti hanno sottratto due manufatti in argento e le ostie consacrate custodite nella pisside. Don Albanesi esprime il suo dispiacere, sottolineando che si tratta della quinta volta che si verificano episodi simili nella chiesa. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di culto e sul rispetto delle tradizioni religiose.

Carrara, 7 gennaio 2026 – Ladri in azione nel Duomo di Sant’Andrea. Rubati due manufatti in argento e le ostie consacrate conservate all’interno della pisside. I malviventi per impossessarsi delle reliquie hanno danneggiato il tabernacolo. È la quinta volta da agosto che i malviventi saccheggiano il Duomo, e questo nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza. Dire che il parroco don Pietro Albanesi è amareggiato è poco, e definisce il furto come “un vile atto alla fede della città”. Chiesa vietata a tre ragazzine, il caso a Santa Maria Novella. “Ma nel regolamento non c’è scritto” I malviventi sono entrati in azione alle 14,30 del giorno dell’Epifania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi furto in Duomo, Don Albanesi amareggiato: “È già la quinta volta...” Leggi anche: Errico Porzio denuncia il furto dell'albero di Natale sul Lungomare: "Sono profondamente amareggiato" Leggi anche: Furto al Louvre, la procuratrice di Parigi: "Due sospettati erano già stati condannati per furto" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maxi furto in Duomo, Don Albanesi amareggiato: “È già la quinta volta...” - La chiesa più importante della città sotto assedio dei malviventi da agosto. lanazione.it

Cinque furti in quattro mesi, parroco chiude il Duomo di Carrara - Il Duomo di Carrara chiude dopo l’ennesimo furto con scasso, il quinto in soli quattro mesi. gonews.it

Duomo di Carrara chiuso per «troppi furti», la scelta del parroco don Piero Albanesi: «La storia va custodita» - Questa la drastica decisione di don Piero Albanesi dopo l'ennesimo furto subito all'interno ... msn.com

Capodanno a Milano, sicurezza rafforzata: controlli a tappeto, arresti e indagini tra Duomo e movida. Capodanno a Milano: maxi operazione della Polizia di Stato tra Duomo e movida. Identificate 270 persone, arresti per rapina, tentato furto e controlli straord - facebook.com facebook

Rafforzati i controlli della Polizia di Stato durante la notte di Capodanno a Milano, con interventi mirati in piazza Duomo, piazza Diaz, nelle principali zone della movida e nei quartieri Comasina e Garibaldi Venezia, oltre che in alcune aree residenziali. Il bilanc x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.