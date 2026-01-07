Mauro Pini | Con Vinatzer dobbiamo arrivare ad avere le carte in mano In Italia troppa specializzazione

Mauro Pini, responsabile tecnico della squadra italiana di slalom e gigante, ha discusso delle sfide e delle opportunità nel settore. Sottolineando la necessità di una maggiore versatilità e di un approccio più flessibile, Pini ha evidenziato come la specializzazione e il cambiamento di mentalità siano temi centrali per il futuro dello sci italiano. Questi aspetti sono stati approfonditi nella recente puntata di Salotto Bianco, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi.

Lavoro e cambio di mentalità. Sono stati un po' questi i punti focali di quanto raccontato da Mauro Pini, responsabile tecnico di slalom e gigante della squadra italiana, nel corso dell'ultima puntata di Salotto Bianco, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, in onda sul canale YouTube di OA Sport. Una chiacchierata fatta insieme ad Alex Vinatzer, che sta cercando di portare avanti quel progetto legato a slalom e gigante per evolversi in entrambe le discipline in maniera convincente. Da questo punto di vista, il secondo posto nella gara tra le porte larghe di Beaver Creek e il podio sfiorato tra i pali stretti in Val d'Isère confortano in vista dell'appuntamento più importante, ovvero le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

E' il giorno della 3Tre, Vinatzer e coach Pini a "Salotto Bianco". Alex: "Cerco il colpo, ma voglio una 1^ manche solida" - A Madonna di Campiglio è tutto pronto per l'attesissimo slalom sul Canalone Miramonti. neveitalia.it

Il mito dello slalom della 3Tre protagonista della puntata n. 6 di Salotto Bianco! Ospiti Alex Vinatzer, il tecnico Mauro Pini, Lorenzo Conci, Bruno Felicetti e Tullio Serafini. Imperdibile analisi sulle discipline invernali di Massimiliano Ambesi, a un mese dai Gioch x.com

Nella sesta puntata di Salotto Bianco, stagione 2025/2026, di Madonna di Campiglio, il protagonista è lo slalom in notturna sul Canalone Miramonti. Alla vigilia della iconica gara tra i pali stretti, la 3Tre, saranno nostri ospiti Alex Vinatzer, il tecnico Mauro Pini, - facebook.com facebook

