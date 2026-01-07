Maurizio Campagna | Targa per mio fratello vandalizzata una vigliaccata

"È una vigliaccata. Se è stato fatto volutamente contro mio fratello, è una vigliaccata. Spero invece che sia stata solo una ragazzata, e che non c'entrino né la politica né la figura di Andrea". Così Maurizio Campagna, fratello di Andrea Campagna, commenta all'AdnKronos il danneggiamento della lapide commemorativa dedicata all'agente di pubblica sicurezza.

