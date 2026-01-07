Mattatoio del Casentino chiuso due Comuni aiutano gli allevatori

Il Mattatoio del Casentino è stato chiuso, e i Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia hanno deciso di intervenire per sostenere gli allevatori locali. Attraverso un rimborso sui costi di trasporto, gli allevatori potranno accedere a strutture di macellazione alternative, garantendo continuità all’attività e tutelando le economie del territorio. Questa iniziativa mira a offrire un supporto concreto e pratico alle imprese agricole della zona.

I Comuni di Bibbiena e Pratovecchio Stia si uniscono per aiutare gli allevatori dei loro comprensori con un rimborso sui viaggi per usufruire di altre strutture adeguate per la macellazione. Questo sarà fatto con un bando aperto che possa accogliere le richieste dei vari imprenditori agricoli che.

