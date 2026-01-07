**Mattarella | venerdì in Svizzera a gennaio incontri con giovani magistrati e diplomatici**

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Svizzera venerdì, con incontri previsti con giovani magistrati e diplomatici. Dopo la partecipazione alla messa di chiusura del Giubileo, l’agenda di gennaio si arricchisce di impegni ufficiali all’estero, nel rispetto delle funzioni istituzionali e del ruolo di rappresentanza. Questi incontri rappresentano un’occasione di confronto e collaborazione tra le istituzioni italiane e svizzere.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Dopo aver partecipato ieri nella Basilica di San Pietro alla Messa per la chiusura del Giubileo, comincia a riempirsi l'agenda degli appuntamenti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsti per gennaio. Venerdì prossimo, 9 gennaio, sarà in Svizzera, a Martigny, per la cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana. Quindi dalla settimana successiva inizieranno una serie di impegni che culmineranno martedì 27 gennaio, alle 11, con la celebrazione al Quirinale del Giorno della memoria. Prima, sempre nella sede della Presidenza della Repubblica, due incontri particolarmente significativi: lunedì 19, alle 17, il Capo dello Stato vedrà i magistrati ordinari in tirocinio, mentre giovedì 22, sempre alle 17, riceverà i vincitori del concorso per segretari di legazione, primo passo della carriera diplomatica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mattarella: venerdì in Svizzera, a gennaio incontri con giovani magistrati e diplomatici** Leggi anche: **Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime** Leggi anche: Incontri con Albanese, genitori scrivono a Mattarella: "No a narrazioni polarizzate" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. **Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime** - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì prossimo, 9 gennaio, sarà presente a Martigny alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di C ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Nelle scuole un minuto di silenzio. Venerdì la commemorazione, sono attesi anche Macron e Mattarella. Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Lo ha ammesso il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Fér - facebook.com facebook

#CransMontana "C'erano abbastanza uscite di emergenza per il numero di clienti richiesto", dice il sindaco. Venerdì in Svizzera la cerimonia in ricordo delle vittime, presente Mattarella, e a Roma, nel pomeriggio, la messa di suffragio voluta dalla premier M x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.