Matrimonio a prima vista | c' è Andrea il concorrente che arriva da Muggiò

Matrimonio a prima vista ritorna in Brianza. Il format trasmesso su Real Time (canale 31) dove perfetti sconosciuti si sposano, incontrandosi solo al momento della cerimonia, vedrà (ancora una volta) un concorrente brianzolo. La prima puntata andrà in onda il 7 gennaio alle 21.30.

Chi sono Linda e Andrea di Matrimonio a prima vista 2026 - Lei, amante della libertà e delle strade aperte; lui, reduce da una rinascita personale e alla ricerca di radici solide: potranno utilizzare la parola "noi"? today.it

Matrimonio a prima vista 2026, anticipazioni e chi sono le nuove coppie: foto e bio dei concorrenti - Tutti i segreti sulla prossima stagione del reality dei sentimenti, con nuove coppie pronte a tentare la sorte amorosa. libero.it

MATRIMONIO A PRIMA VISTA torna dal 7 gennaio su Real Time con nuove storie, nuove coppie e nuovi colpi di scena x.com

