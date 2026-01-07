Massacrata dall’ex morta nigeriana | arrestato connazionale

Un uomo di 32 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato in seguito alla morte di una donna di 33 anni, anch'ella di origine nigeriana. La donna era stata trovata gravemente ferita dieci giorni fa e, nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta in ospedale. L'indagine si concentra sulle circostanze dell'aggressione e sul motivo del gesto.

