Massacrata dall’ex morta nigeriana | arrestato connazionale

Da imolaoggi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato in seguito alla morte di una donna di 33 anni, anch'ella di origine nigeriana. La donna era stata trovata gravemente ferita dieci giorni fa e, nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta in ospedale. L'indagine si concentra sulle circostanze dell'aggressione e sul motivo del gesto.

È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

massacrata dall8217ex morta nigeriana arrestato connazionale

© Imolaoggi.it - Massacrata dall’ex, morta nigeriana: arrestato connazionale

Leggi anche: Massacrata dall'ex compagno, Nadia Khaidar è morta in ospedale

Leggi anche: Femminicidio in via del Cossa, massacrata dall’ex: Nadia morta dopo 3 mesi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Castel Volturno muore la 33enne nigeriana picchiata dall’ex; Picchiata a sangue dall’ex muore dopo 10 giorni di agonia.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.