Massacrata dall’ex morta nigeriana | arrestato connazionale
Un uomo di 32 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato in seguito alla morte di una donna di 33 anni, anch'ella di origine nigeriana. La donna era stata trovata gravemente ferita dieci giorni fa e, nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta in ospedale. L'indagine si concentra sulle circostanze dell'aggressione e sul motivo del gesto.
È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Castel Volturno muore la 33enne nigeriana picchiata dall’ex; Picchiata a sangue dall’ex muore dopo 10 giorni di agonia.
Castel Volturno, picchiata a sangue dall'ex: muore dopo 10 giorni di agonia x.com
