Marina degli Stati Uniti | sequestrate due petroliere legate al Venezuela Farebbero parte della flotta oscura Mosca protesta
La Marina degli Stati Uniti ha sequestrato due petroliere associate al Venezuela, ritenute parte della cosiddetta
La Marina degli Stati Uniti ha abbordato e sequestrato due petroliere legate al Venezuela e facenti parte della cosiddetta 'flotta oscura'. La petroliera Marinera, legata al Venezuela, è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'Atlantico. Lo ha riferito un funzionario americano a Nbc News L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
