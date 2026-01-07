Marin Jelenic, padre del capotreno coinvolto in un episodio controverso, commenta la situazione:

"Mio figlio non ha mai fatto del male a una mosca, non so cosa sia successo. Con lui avevo un rapporto ottimo. Lui faceva il suo servizio, tranquillo, poi veniva a casa, usciva". In una telefonata al Tg1 si sfoga Luigi Ambrosio, il papà di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate la sera del 5 gennaio nel parcheggio della stazione di Bologna. Il killer è Marin Jelenic, senza fissa dimora croato di 36 anni. L'uomo è stato fermato la sera del 6 gennaio a Desenzano del Garda, in provincia di Verona. Non aveva documenti con sé ed è stato identificato tramite le impronte digitali.

© Liberoquotidiano.it - Marin Jelenic, il padre del capotreno: "Un poveraccio. Se ha le p***le..."

