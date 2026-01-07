Marin Jelenic chi è il presunto killer di Alessandro Ambrosio | So che sono ricercato ma non so perché La fuga finita in 24 ore

Marin Jelenic, un uomo di 36 anni croato, è sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, un capotreno di 34 anni aggredito lunedì sera a Bologna. La sua fuga, durata appena 24 ore, si è conclusa rapidamente. Jelenic afferma di essere consapevole di essere ricercato, ma non conosce i motivi. Questo episodio ha suscitato attenzione sulle indagini e sulle circostanze dell’aggressione.

