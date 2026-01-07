Il Torino ha confermato l'interesse per Marianucci, con Di Marzio che ha annunciato l'attenzione del club granata. Il futuro del giocatore, attualmente al Napoli, sembra indirizzarsi altrove, con voci di un possibile prestito alla Cremonese. La situazione rimane da definire nelle prossime settimane, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.

Il futuro di Marianucci non è al Napoli, almeno per questa ultima parte della stagione. Si è parlato tanto nei giorni scorsi di un prestito secco alla Cremonese. Operazione praticamente già chiusa secondo Di Marzio che doveva essere terminata il 4 gennaio. Così non è stato e adesso si è aggiunta un’altra pretendente. L’ex difensore dell’Empoli lascerà quasi sicuramente il Napoli nel mercato di gennaio, ma adesso, secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche il Torino si è inserito su Marianucci. Questa mattina ne aveva già parlato Tuttosport L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marianucci, Di Marzio conferma l’interesse del Torino

Due squadre su Marianucci, c'è anche il Toro? Risponde Di Marzio - Luca Marianucci certamente lascerà il Napoli a gennaio perché ha chiesto di trovare quello spazio che Antonio Conbte non riesce a concedergli. torinogranata.it