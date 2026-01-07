Marianucci Di Marzio conferma l’interesse del Torino
Il Torino ha confermato l'interesse per Marianucci, con Di Marzio che ha annunciato l'attenzione del club granata. Il futuro del giocatore, attualmente al Napoli, sembra indirizzarsi altrove, con voci di un possibile prestito alla Cremonese. La situazione rimane da definire nelle prossime settimane, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.
Il futuro di Marianucci non è al Napoli, almeno per questa ultima parte della stagione. Si è parlato tanto nei giorni scorsi di un prestito secco alla Cremonese. Operazione praticamente già chiusa secondo Di Marzio che doveva essere terminata il 4 gennaio. Così non è stato e adesso si è aggiunta un’altra pretendente. L’ex difensore dell’Empoli lascerà quasi sicuramente il Napoli nel mercato di gennaio, ma adesso, secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche il Torino si è inserito su Marianucci. Questa mattina ne aveva già parlato Tuttosport L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Marianucci, Cagliari e Cremonese interessati per un prestito a gennaio (Di Marzio)
Leggi anche: La Cremonese insiste per Marianucci in prestito secco (Di Marzio)
Due squadre su Marianucci, c'è anche il Toro? Risponde Di Marzio - Luca Marianucci certamente lascerà il Napoli a gennaio perché ha chiesto di trovare quello spazio che Antonio Conbte non riesce a concedergli. torinogranata.it
La #Cremonese, tenta il colpo in difesa: mentre prosegue la trattativa con il Napoli per #Marianucci, resta forte l’interesse per #Luperto, che ritroverebbe Nicola in panchina. Lo riporta Di Marzio. Voi chi preferiresteDitecelo nei commenti #calcionews24 x.com
La #Cremonese, dunque, tenta il colpo in difesa: mentre prosegue la trattativa con il Napoli per #Marianucci, resta forte l’interesse per #Luperto, che ritroverebbe Nicola in panchina e darebbe solidità immediata al reparto arretrato. Lo riporta Di Marzio. Voi c - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.