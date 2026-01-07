Marianella, noto telecronista, esprime ottimismo sulla stagione della Juventus, ritenendo che la squadra possa puntare alla conquista dello scudetto. Inoltre, commenta gli esperimenti tattici di Spalletti, offrendo una riflessione equilibrata sulle possibili evoluzioni del campionato e sul percorso dei bianconeri.

Marianella fa sognare la Juventus. Per il telecronista i bianconeri possono vincere lo scudetto. Poi dice la sua sugli esperimenti di Spalletti. Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky delle chance di scudetto della Juve e degli esperimenti di Spalletti. SULLE CHANCE DI SCUDETTO DELLA JUVE – «La Juve può pensare di agganciare il treno scudetto? Deve pensarlo, l’allenatore della Juventus deve pensarlo. Sta facendo un lavoro, secondo me, a tappe in crescita. Questa è una squadra con cui lui ha cominciato a fare qualche esperimento. Io, per esempio, sono favorevole a Koopmeiners nei tre di difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marianella fa sognare la Juve: «Può pensare di vincere lo scudetto. E sugli esperimenti di Spalletti dico questo»

