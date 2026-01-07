Mariacristina Gribaudi rappresenta un esempio di come le antiche fabbriche italiane possano trasformarsi in musei e spazi culturali. Nella sua Venezia, tra calli e laguna, si distingue come figura di rilievo nell’imprenditoria culturale, promuovendo il recupero e la valorizzazione del patrimonio industriale. La sua esperienza evidenzia l’importanza di preservare il passato per arricchire il presente e il futuro del patrimonio culturale italiano.

Nella sua Venezia, tra le calli e la laguna, Mariacristina Gribaudi incarna una delle figure più emblematiche dell’imprenditoria culturale italiana. Amministratrice unica di Keyline S.p.A. dal 2002 — azienda veneta del gruppo Bianchi con radici storiche nel 1770 — e presidente della Fondazione Musei Civici di Venezi a, Gribaudi rappresenta l’incontro tra produzione e cultura, tra industria e bellezza. “Le fabbriche di ieri sono i musei di oggi, e le fabbriche di domani saranno i musei del futuro”, racconta con la serenità di chi ha fatto dell’ibridazione la propria cifra. Per lei, impresa e cultura sono due facce della stessa medaglia: “La chiave non chiude, ma apre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

