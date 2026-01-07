Marcianise picchia e minaccia la compagna davanti al figlioletto nel giorno dell’Epifania | arrestato
A Marcianise, nel giorno dell’Epifania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni per aver minacciato e picchiato la compagna davanti al loro bambino. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 6 gennaio 2026, quando le forze dell’ordine hanno tratto in arresto il soggetto in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni. L’episodio ha richiamato l’attenzione sulla tutela delle vittime di violenza familiare.
Nel pomeriggio di ieri, del 6 gennaio 2026, a Marcianise, i Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 43enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.
