La MotoGP si prepara alla stagione 2026, con i principali piloti pronti a sfidarsi su circuiti sempre più competitivi. Tra questi, Marc Marquez ha dichiarato di festeggiare ogni conquista come se fosse l’ultima, sottolineando la sua passione per le corse. Con un campionato alle porte, gli appassionati attendono nuove emozioni e sfide tra i protagonisti più noti del panorama motociclistico.

La MotoGP sta riscaldando i motori in vista del 2026 ed i protagonisti più attesi sono pronti a vivere una nuova appassionante stagione. In questi mesi di pausa, lontano dalle gare, piloti però continuano a far parlare di se attraverso le interviste. Marc Marquez ha infatti concesso una lunga chiacchierata al El Objectivo su La Sesta, nel quale il campione spagnolo si è aperto su molti temi. In primis, il campione del mondo 2025 si è espresso sulla sua condizione fisica e sulla convivenza con l’infortunio: “La mia tolleranza al dolore è alta, molto alta. Questo mi ha aiutato in molte occasioni, mentre in altre mi ha ostacolato, facendo sembrare l’infortunio più grave di quanto non fosse in realtà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Ho festeggiato il Mondiale come se fosse l’ultimo, finché c’è passione continuerò”

