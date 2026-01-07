Marano Rialzare Pescara | Nessun intervento in via Maestri del Lavoro per il Comune cittadini di serie A e di serie B
Oscar Marano, presidente di Rialzare Pescara, denuncia il mancato intervento del Comune in via Maestri del Lavoro e zone limitrofe. Secondo l’organizzazione, vi sarebbe una disparità tra cittadini di serie A e di serie B, evidenziando uno stato di degrado che richiede attenzione. La questione solleva il tema delle priorità nelle politiche di intervento urbano e di tutela dei quartieri cittadini.
Cittadini di serie A e di serie B a Pescara. A sostenerlo è Oscar Marano, presidente dell'organizzazione Rialzare Pescara che torna a denunciare la situazione di degrado in cui verserebbero via Maestro del Lavoro e le vie limitrofe. "Mi sono già espresso sull'argomento, portando alle cronache il.
