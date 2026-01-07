Manifesti di Acca Larenzia a Maccarese Feola-Tomaino | Basta con l’allarme fascismo

Il 7 gennaio 2026, a Maccarese, Roberto Feola e Anselmo Tomaino di Fratelli d’Italia hanno commentato la polemica sui manifesti dedicati ad Acca Larentia. Gli esponenti sottolineano l'importanza di rispettare la memoria storica senza alimentare allarmi ingiustificati, ribadendo l’impegno per la legalità e il rispetto delle vittime di quegli anni. La posizione riflette un approccio equilibrato, lontano da strumentalizzazioni politiche o sensaz

Fiumicino, 7 gennaio 2026 – Roberto Feola, consigliere di Fratelli d’Italia, e Anselmo Tomaino, dirigente del partito, intervengono sulla polemica sollevata dal gruppo di opposizione relativa all’affissione di un manifesto in ricordo di Acca Larentia presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, chiarendo una posizione netta che tiene insieme legalità, memoria e rispetto per le giovani vite spezzate negli anni più bui della storia politica italiana in quel lontano 1978. “L’affissione abusiva, come previsto dalle norme, verrà rimossa, è un punto sul quale non c’è ambiguità, ma lanciare l’ennesimo allarme del pericolo fascista alla città sotto forma di avvertimento, invece, non é altro che la riprova di come si voglia strumentalizzare una vicenda riducendola ad un mero attacco ideologico”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Acca Larenzia, militanti di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe e aste. Meloni: «Se il dissenso è l’aggressione la democrazia perde» Leggi anche: Acca Larenzia, attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Acca Larentia, il 7 gennaio fascista a Roma: città tappezzata di manifesti per il presente; Casa Partecipazione e manifesti Acca Larentia, Opposizione: Sfregio inaccettabile. Manifesti di Acca Larenzia a Maccarese, Feola-Tomaino: “Basta con l’allarme fascismo” - L'intervento dopo l'affissione alla Casa della Partecipazione: "Verranno rimossi in quanto abusivi, ma non si svilisca la memoria di ragazzi morti senza colpa e solo perché credevano in un'idea" ... ilfaroonline.it

Acca Larenzia, attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate - I giovani aggrediti durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione della strage del 7 gennaio 1978 ... ilfaroonline.it

Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma - L'episodio si sarebbe verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia di oggi pomeriggio. msn.com

"Il clima d'odio delle sinistre produce i primi frutti. E sono frutti deteriorati come quelli nati negli Anni di piombo. Ora, dopo tanto tempo, un pacifico gruppo di ragazzi di Gioventù Nazionale, mentre affiggeva manifesti per ricordare la strage di Acca Larenzia, è - facebook.com facebook

Sono apparsi tantissimi manifesti abusivi a Frosinone che inneggiano ai fatti di Acca Laurentia. Un fatto grave su cui spero che arrivi da tutta la politica cittadina, a partire dal Sindaco e della maggioranza, un denuncia chiara e netta. 1/3 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.