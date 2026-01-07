Maniche a campana tacchi bassi e quel nuovo dettaglio prezioso in occasione dell' Epifania La regina riprende da dove aveva lasciato
In occasione dell’Epifania, si torna a valorizzare uno stile sobrio e raffinato, con maniche a campana e tacchi bassi, arricchito da un tocco di eleganza discreta. Il 2026 della corona spagnola si apre a Madrid con la tradizionale Pascua Militar, segnando l’inizio delle attività ufficiali dopo le festività. Un momento che riflette continuità e raffinatezza, nel rispetto delle tradizioni e di un’eleganza senza tempo.
I l 2026 della corona spagnola si apre nel segno di un bianco e nero destinato a dettare legge. A Madrid, la tradizionale Pascua Militar segna il primo impegno ufficiale dopo le feste. Per i Borbone, si è trattato di un sofisticato gioco di equilibri tra la solennità della principessa Leonor, in uniforme d’ordinanza, e l’impatto scenico di Letizia di Spagna. Davanti al Palazzo Reale, tra salve di cannone e picchetti d’onore, la Regina ha rotto gli indugi sfoggiando un mix di pezzi d’archivio e novità ricercate, trasformando il rigido protocollo in un manifesto di eleganza contemporanea. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Il gioco dove vincono tutti, anche la ricerca: arriva l'estrazione della Lotteria Ior in occasione dell'Epifania
Leggi anche: In occasione degli 85 anni di “Fantasia”, Panini Comics presenta un prezioso volume da collezione e l’esclusiva statuina dell’Apprendista Stregone
Stivali alti ma bassi: lo stile dell’Autunno Inverno 2022/2023 non richiede il tacco - Alti fino al ginocchio, appena sotto o al polpaccio: gli stivali sono tra le calzature più versatili e stilose della stagione fredda. iodonna.it
https://www.vinted.it/items/7758494512-casacca-curvy-con-maniche-a-campana-hm - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.