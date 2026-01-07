Maniche a campana tacchi bassi e quel nuovo dettaglio prezioso in occasione dell' Epifania La regina riprende da dove aveva lasciato

In occasione dell’Epifania, si torna a valorizzare uno stile sobrio e raffinato, con maniche a campana e tacchi bassi, arricchito da un tocco di eleganza discreta. Il 2026 della corona spagnola si apre a Madrid con la tradizionale Pascua Militar, segnando l’inizio delle attività ufficiali dopo le festività. Un momento che riflette continuità e raffinatezza, nel rispetto delle tradizioni e di un’eleganza senza tempo.

