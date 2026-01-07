Maltempo su Tirana voli dirottati a Brindisi | centinaia di passeggeri occupano la pista
A causa del maltempo a Tirana, due voli della Wizzair provenienti da Bologna e Bergamo sono stati dirottati e sono atterrati questa notte a Brindisi. Centinaia di passeggeri hanno occupato temporaneamente la pista dell’aeroporto, in attesa di ulteriori disposizioni. L’interruzione ha coinvolto voli di linea e ha richiesto interventi di gestione delle operazioni aeroportuali.
BRINDISI - Due voli della Wizzair provenienti da Bologna e Bergamo, diretti a Tirana, sono stati costretti ad atterrare nell'aeroporto di Brindisi alle 3:00 di questa notte (7 gennaio 2026), a causa del maltempo sulla capitale albanese. La situazione, però, è degenerata in una protesta di massa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
