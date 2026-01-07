Maltempo su Tirana voli dirottati a Brindisi | centinaia di passeggeri occupano la pista

A causa del maltempo a Tirana, due voli della Wizzair provenienti da Bologna e Bergamo sono stati dirottati e sono atterrati questa notte a Brindisi. Centinaia di passeggeri hanno occupato temporaneamente la pista dell’aeroporto, in attesa di ulteriori disposizioni. L’interruzione ha coinvolto voli di linea e ha richiesto interventi di gestione delle operazioni aeroportuali.

