Maltempo | scuole e viabilità nel territorio comunale

Arezzo, 7 gennaio 2026 – . Sotto controllo la situazione sul territorio comunale a seguito del maltempo delle ultime ore. Dalle ore 4 di questa mattina e per l’intera giornata odierna sono operative in modo continuativo le squadre comunali della manutenzione e della P rotezione civile. In particolare, sono attivi gli spargisale e proseguono le operazioni di spalatura della neve nelle zone collinari, al fine di garantire la sicurezza e la percorribilità della viabilità. Per quanto riguarda le scuole, il sistema di riscaldamento preventivo ha funzionato regolarmente nella quasi totalità degli edifici scolastici e la criticità rilevata alla scuola di Palazzo del Pero è stata al momento risolta, rimanendo comunque costante il monitoraggio dell'impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

