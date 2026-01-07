Maltempo | scuole e viabilità nel territorio comunale
Arezzo, 7 gennaio 2026 – La situazione di maltempo delle ultime ore è sotto controllo nel territorio comunale. Sono monitorate le condizioni delle scuole e della viabilità, per garantire la sicurezza di cittadini e studenti. La collaborazione tra le autorità locali prosegue per gestire eventuali criticità e mantenere la normale funzionalità dei servizi pubblici.
Arezzo, 7 gennaio 2026 – . Sotto controllo la situazione sul territorio comunale a seguito del maltempo delle ultime ore. Dalle ore 4 di questa mattina e per l’intera giornata odierna sono operative in modo continuativo le squadre comunali della manutenzione e della P rotezione civile. In particolare, sono attivi gli spargisale e proseguono le operazioni di spalatura della neve nelle zone collinari, al fine di garantire la sicurezza e la percorribilità della viabilità. Per quanto riguarda le scuole, il sistema di riscaldamento preventivo ha funzionato regolarmente nella quasi totalità degli edifici scolastici e la criticità rilevata alla scuola di Palazzo del Pero è stata al momento risolta, rimanendo comunque costante il monitoraggio dell'impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Maltempo: attivate le misure di prevenzione e monitoraggio del territorio comunale
Leggi anche: Manutenzione straordinaria della viabilità: lavori in corso in tutto il territorio comunale
Maltempo: scuole e viabilità nel territorio comunale - Dalle ore 4 di questa mattina e per l’intera giornata odierna sono operative in modo continuativo le squadre comunali della manutenzione e della Protezione civile ... lanazione.it
Scuole chiuse per maltempo 7-8 gennaio 2026: aggiornamenti in diretta - Il maltempo rinvia il rientro a scuola in molte città: il quadro aggiornato dei Comuni con scuole chiuse il 7 e 8 gennaio 2026 e le decisioni dei sindaci ... skuola.net
Scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni il 7 gennaio: ecco dove - Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Sassofeltrio, Gemmano e ... tg24.sky.it
In molti comuni le scuole sono chiuse per il maltempo x.com
Scuole chiuse per maltempo e neve domani, mercoledì 7 gennaio 2026: l'elenco aggiornato dei comuni interessati - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.