Maltempo | Rocca oltre 250 volontari Protezione civile in campo per portare soccorsi

In risposta alle recenti esondazioni nel bacino del Liri, la Protezione Civile regionale ha mobilitato oltre 250 volontari tra Roma, Genzano e Aprilia. Il loro intervento si è concentrato sui territori maggiormente colpiti dal maltempo, in particolare l’area dell’Aniene, ora in allerta rossa. Un impegno continuo volto a garantire assistenza e sicurezza nelle zone interessate dalle intense precipitazioni che stanno coinvolgendo la regione.

Da Roma a Genzano e Aprilia, oltre 250 tra donne e uomini della Protezione Civile Regionale hanno lavorato instancabilmente per fornire soccorso nelle aree duramente colpite dalle esondazioni del bacino del Liri, con particolare attenzione all'Aniene, attualmente in allerta rossa a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando la regione. Queste informazioni sono state condivise su Facebook dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Numerosi sono stati gli interventi effettuati, tra cui il salvataggio di una persona e la messa in sicurezza di abitazioni e animali – ha aggiunto Rocca -.

