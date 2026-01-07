Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali sui rilievi del foggiano la neve Protezione civile previsioni meteo Situazione critica a Roma ieri esondato l' Aniene

Oggi, diverse regioni italiane sono sotto allerta per temporali, con particolare attenzione alla Puglia, dove sui rilievi del Foggiano si registra anche la presenza di neve. La Protezione civile monitora attentamente la situazione, mentre a Roma si sono registrate esondazioni dell’Aniene. Le previsioni meteo indicano condizioni di criticità in varie aree del paese, richiedendo attenzione e prudenza per tutta la popolazione.

Alcune regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia, mentre è critica la situazione a Roma per l'esondazione dell'Aniene: ieri codice rosso, oggi arancione. Da registrare anche il livello alto del Tevere. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia il messaggio di allerta con validità fino alle 20: si fa riferimento a "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; nevicate al di sopra dei 800-1000 m, con quota neve in calo fino a 400-600 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per foggiano e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). noinotizie.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

MALTEMPO IN PUGLIA: ALBERI ABBATTUTI E STRADE CHIUSE NEL TARANTINO Una violenta ondata di pioggia e vento sta sferzando l'intera Puglia, determinando pesanti criticità alla circolazione e alla sicurezza. Il Dipartimento della Protezione Civile - facebook.com facebook

Maltempo in arrivo sulla Puglia: scatta l’allerta gialla per piogge, temporali e vento x.com

