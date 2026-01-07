Maltempo in Italia | ancora pioggia neve e disagi per mercoledì 7 gennaio

Il maltempo continua a interessare l’Italia in questa giornata di mercoledì 7 gennaio, con condizioni atmosferiche avverse in molte aree. Precipitazioni di pioggia e neve fino a quote basse si verificano soprattutto al Centro-Sud, accompagnate da venti forti e temperature rigide. Al Nord, invece, si registra un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. Seguono aggiornamenti sulle previsioni e sui disagi causati dal maltempo.

Condizioni atmosferiche avverse su gran parte del Paese. L'Italia affronta una nuova giornata segnata dal maltempo con venti forti, freddo intenso, pioggia e neve fino a quote molto basse soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord si osserva un progressivo miglioramento del tempo. Le perturbazioni continuano a creare difficoltà alla circolazione e alla vita quotidiana in molte regioni del Paese. Zone più colpite e fenomeni previsti. Secondo gli esperti, è attesa neve in arrivo sulla fascia adriatica, con possibili fiocchi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia garganica e Basilicata.

Meteo – Ancora maltempo in Italia con neve a quote anche basse, ma per domani attesa una pausa asciutta - Ancora maltempo in Italia, specie al Sud, con neve anche a quote basse, migliora entro domani con anche ampie schiarite ... centrometeoitaliano.it

Italia sotto la morsa del maltempo: pioggia, vento e neve provocano disagi e evacuazioni - Allerta maltempo in Italia: temporali, neve e vento provocano disagi, evacuazioni e interventi dei soccorsi. notizie.it

Incubo maltempo e neve in molte zone d'Italia, la situazione in tempo reale - facebook.com facebook

Gelo e #maltempo sull' #Italia, nubifragi al centro sud, temperature in picchiata al nord. Neve sull' #Appennino. Oggi allerta arancione in #Molise e gialla in altre 7 regioni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #5gennaio x.com

