In Campania, l’allerta gialla per il maltempo è stata prorogata fino alle 20. Si registrano piogge persistenti, incidenti sulla viabilità e smottamenti sulla Statale Amalfitana. La situazione richiede attenzione e prudenza per le condizioni meteorologiche e per le eventuali criticità sulle strade.

Allerta gialla prorogata fino alle 20: piogge intense, uno scontro mortale sull’A1 e smottamenti lungo la Statale Amalfitana. Il maltempo continua a colpire duramente la Campania, causando danni e disagi in diverse zone della regione. La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo di colore giallo, indicante una criticità ordinaria, fino alle ore 20 di oggi. Le forti piogge e i temporali stanno rendendo particolarmente pericolosa la circolazione su strade e autostrade. Numerosi gli incidenti registrati nel corso della notte. Il più grave si è verificato sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Caserta Nord e la barriera di Napoli Nord, dove un’auto e una moto, entrambe dirette verso sud, si sono scontrate violentemente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Maltempo in Campania: allerta gialla prorogata, incidenti e disagi sulle strade

