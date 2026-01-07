Maltempo il Circo Massimo diventa una piscina Santori Lega | Milioni di euro buttati

A causa del maltempo, il Circo Massimo a Roma si è trasformato in una piscina all'aperto, suscitando critiche sulla gestione della città. Santori, della Lega, ha commentato che si tratta di un disservizio che rappresenta un investimento inutile. La situazione evidenzia le difficoltà di affrontare eventi climatici estremi e solleva interrogativi sulla pianificazione urbana e la manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

"Roma sott'acqua, e il Circo Massimo si trasforma in una vera e propria piscina a cielo aperto. Un'immagine indegna, che certifica il totale fallimento della gestione del sindaco Gualtieri". Lo dichiara Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. "Negli ultimi tre anni il sito ha incassato oltre tre milioni di euro grazie a concerti ed eventi continui, con introiti record per Roma Capitale e percentuali sui biglietti venduti. Per l'area sono stati finanziati e affidati lavori di manutenzione per oltre 160 mila euro, con fondi del Gabinetto del Sindaco e risorse legate a Pnrr, Caput Mundi e Giubileo.

