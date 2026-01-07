Maltempo e disagi | a Monte San Giacomo riscontrata torbidità nell' acqua

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, a Monte San Giacomo si è verificata torbidità nell'acqua della rete pubblica. Il Comune consiglia ai cittadini di limitare l'uso dell’acqua ai servizi igienici, evitando l’impiego per consumo alimentare o preparazione di cibi, fino a nuova comunicazione. La situazione sarà monitorata e aggiornamenti saranno forniti alle autorità e alla popolazione.

A causa delle avverse condizioni meteo, a Monte San Giacomo, è stata riscontrata torbidità nella rete idrica: il Comune, dunque, invita i cittadini a usare l'acqua per i soli servizi igienici. L'avviso di oggi è a firma della sindaca Angela D'Alto.

