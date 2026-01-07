Maltempo dirottati a Brindisi due voli per Tirana | disordini nella notte pista occupata da passeggeri Intervento della polizia

A causa del maltempo, due voli WizzAir provenienti da Bologna e Bergamo diretti a Tirana sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi. La notte si è caratterizzata da disordini tra i passeggeri, con la pista occupata temporaneamente. Interviene la polizia per gestire la situazione. La compagnia ha comunicato le modifiche ai voli e le operazioni di gestione delle emergenze in corso.

I voli WizzAir da Bologna e Bergamo verso Tirana sono stato dirottati in serata all'aeroporto di Brindisi. Causa, il maltempo nella capitale albanese. Circa quattrocento passeggeri nello scalo brindisino, praticamente senza indicazioni su nuove partenze per l'Albania, e nella notte la tensione crescente ha indotto alcuni passeggeri a forzare i gate e ad occupare la pista. L'intervento della polizia ha consentito un ritorno alla calma. (foto: repertorio, dal territorio brindisino vista verso l'Adriatico)

