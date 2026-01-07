Maltempo | chiuse diverse scuole nel Fiorentino dopo la neve

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, sono state disposte la chiusura delle scuole nei comuni del Fiorentino interessati dalla neve. Durante la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, i sindaci hanno confermato l’interdizione scolastica per mercoledì 7 gennaio a Palazzuolo sul Senio, Marradi, Gambassi Terme e Vaglia. Questa misura mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in un contesto di maltempo.

Maltempo: chiuse diverse scuole nel Fiorentino dopo la neve - “Nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi svoltasi nella serata odierna, i sindaci territorialmente competenti hanno comunicato per domani, mercoledì 7 gennaio, la chiusura delle scu ... firenzetoday.it

