Maltempo | chiuse diverse scuole nel Fiorentino dopo la neve
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, sono state disposte la chiusura delle scuole nei comuni del Fiorentino interessati dalla neve. Durante la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, i sindaci hanno confermato l’interdizione scolastica per mercoledì 7 gennaio a Palazzuolo sul Senio, Marradi, Gambassi Terme e Vaglia. Questa misura mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in un contesto di maltempo.
"Nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi svoltasi nella serata odierna, i sindaci territorialmente competenti hanno comunicato per domani, mercoledì 7 gennaio, la chiusura delle scuole nei comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi, Gambassi Terme, Vaglia, nonché la chiusura della.
