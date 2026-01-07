Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 7 gennaio | le regioni a rischio
Il 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo arancioni e gialle per alcune regioni italiane a causa di temporali previsti. La giornata si presenta con condizioni di maltempo, con possibili fenomeni intensi e temporanei disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.
Per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani mercoledì 24 dicembre: le regioni a rischio
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio: le regioni a rischio
Sito Istituzionale | Maltempo: ordinanza del Sindaco per il 6 gennaio; Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 6 gennaio: le regioni a rischio; Allerta Meteo Arancione.
Meteo, allerta arancione e gialla per maltempo il 7 gennaio 2016 in Italia: le regioni a rischio - Doppia allerta arancione e gialla in Italia per mercoledì 7 gennaio 2026 in Italia: tutte le zone e regioni interessate. meteo.it
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ... fanpage.it
Allerta meteo arancione in Lazio e Molise: esondato Aniene/ Maltempo e neve fitta oggi in Emilia-Romagna - Allerta meteo, maltempo Epifania: arancione in Lazio e Molise, esondato l'Aniene, allagata la Tiburtina. ilsussidiario.net
Maltempo, allerta meteo per temporali domani 7 gennaio - facebook.com facebook
Maltempo: allerta gialla su montagne e colline dell'E-R domani per temperature estreme. Interessata anche la pianura piacentina e parmense. #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.