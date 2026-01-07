Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 7 gennaio | le regioni a rischio

Il 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo arancioni e gialle per alcune regioni italiane a causa di temporali previsti. La giornata si presenta con condizioni di maltempo, con possibili fenomeni intensi e temporanei disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ... fanpage.it

Allerta meteo arancione in Lazio e Molise: esondato Aniene/ Maltempo e neve fitta oggi in Emilia-Romagna - Allerta meteo, maltempo Epifania: arancione in Lazio e Molise, esondato l'Aniene, allagata la Tiburtina. ilsussidiario.net

Maltempo, allerta meteo per temporali domani 7 gennaio - facebook.com facebook

Maltempo: allerta gialla su montagne e colline dell'E-R domani per temperature estreme. Interessata anche la pianura piacentina e parmense. #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.