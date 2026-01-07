Maltempo a Firenze allerta ghiaccio | gli interventi della Protezione civile Il cimitero di Trespiano riaprirà domani

A causa del maltempo e dell’allerta ghiaccio, il Comune di Firenze ha attivato 18 interventi delle squadre della Protezione Civile tra il 6 e il 7 gennaio 2026. Le operazioni hanno riguardato diverse zone della città per garantire la sicurezza. Il cimitero di Trespiano riaprirà domani, dopo le criticità riscontrate. Questi interventi sono parte delle misure di emergenza adottate per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse.

Sono stati richiesti 18 interventi delle squadre della Protezione Civile del Comune di Firenze, tra ieri 6 gennaio 2026, e questa mattina, 7 gennaio, per fronteggiare l'allerta ghiaccio e le criticità che si sono verificate in varie zone L'articolo proviene da Firenze Post. Toscana, allerta ghiaccio su tutta la regione: scuole chiuse mercoledì 7 gennaio. La mappa dei comuni; Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana; Dopo la neve scatta l'allerta ghiaccio. Scuole chiuse, auto fuori strada e blackout; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione. Allerta gialla per ghiaccio in Toscana prolungata fino all'8 gennaio - È stata prolungata per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, l'allerta gialla per rischio ghiaccio su tutto il territorio della Toscana.

Freddo intenso e rischio gelate: meteo Toscana, allerta ghiaccio prorogata - La Protezione civile estende l’allerta per giovedì 8 gennaio ... lanazione.it

Meteo, dopo la neve è allerta ghiaccio: oggi codice giallo sulla Toscana. Scuole chiuse in alcuni Comuni - A causa di una frana in località Pian del Mugnone nel territorio comunale di Fiesole, la Sr 302 Faentina è chiusa dalla serata di martedì 6 gennaio al km 5+100 in entrambe le direzioni. 055firenze.it

In #A1 Panoramica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Aglio, in direzione Firenze, per ripristino a seguito del maltempo che ha interessato la zona. Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze si consiglia di utilizzar x.com

TGR Rai Toscana. . il maltempo ha fermato alcuni eventi previsti stamattina per festeggiare l'Epifania, ma le befane solidali e sotenibili non sono mancate a Marina di Pietrasanta e a Firenze. Alessandra Parrini - facebook.com facebook

