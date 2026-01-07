Malore in vacanza Enrico muore a 25 anni

Durante la notte in hotel, Enrico, 25 anni, ha accusato un grave malore che ha compromesso la respirazione. L’amico, presente al suo fianco, ha rapidamente notato la difficoltà e ha cercato di prestare assistenza. Purtroppo, nonostante gli sforzi, l’intervento tempestivo non è stato sufficiente e Enrico è deceduto. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra familiari e amici, lasciando un vuoto nel ricordo di chi lo conosceva.

