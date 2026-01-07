Mali-Senegal quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Mali e Senegal, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2025, mette di fronte due squadre con percorsi differenti. Il Mali, ancora senza vittorie, cerca di crescere, mentre il Senegal, già affermato, punta a confermare la propria forza. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa d’Africa 2025. Il Mali è arrivato fin qui senza aver mai vinto una partita, mentre il Senegal ha vinto e convinto grazie ad un organico di qualità. Mali-Senegal si giocherà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 17 presso lo stadio di Tangeri. MALI-SENEGAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante possa sembrare strano, il Mali è avanzato nel torneo senza mai vincere una partita. La Nazionale guidata da Saintfet ha sempre solotanto pareggiato. Prima nel girone, con Zambia, Marocco e Comore, poi anche agli ottavi, dove ha avuto la meglio sulla Tunisia ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

