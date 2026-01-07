Maiori frana sulla Ss 163 | chiusura parziale strade alternative per lavoratori e studenti

A Maiori, sulla Strada Statale 163 Amalfitana, si è verificata una frana che ha causato la chiusura parziale della carreggiata nei pressi di Salicerchie. La situazione richiede l’adozione di percorsi alternativi per garantire la mobilità di lavoratori e studenti. La viabilità viene gestita con restringimenti temporanei e segnali di deviazione, mentre si interviene per la messa in sicurezza dell’area.

A causa di uno smottamento lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nei pressi della località Salicerchie, nel comune di Maiori, la carreggiata risulta attualmente chiusa al traffico con Jersey. Le intense precipitazioni hanno provocato il distacco di porzioni di muratura, finite sulla sede stradale. Secondo quanto reso noto dal Comune di Maiori, in arrivo i rocciatori per la messa in sicurezza dell'area. Per andare incontro alle necessità di lavoratori e studenti, sono stati attivati percorsi alternativi e corse straordinarie dei trasporti SITA, che nel corso della mattinata comunicheranno ulteriori dettagli.

