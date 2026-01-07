Maignan verso il rinnovo | accordo vicino col Milan

Maignan si avvicina al rinnovo con il Milan. Il portiere francese ha confermato la sua volontà di proseguire l’esperienza con il club, aprendo la strada a un accordo che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. La trattativa è in fase avanzata e rappresenta un passo importante nel progetto tecnico del Milan per la prossima stagione.

Passo decisivo verso il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha dato il via libera al prolungamento con il Milan e la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. L’intesa tra le parti è sostanzialmente definita. Resta da sistemare l’ultimo dettaglio legato alle commissioni con l’entourage del giocatore, ma a Casa Milan filtra ottimismo. La volontà comune è chiudere rapidamente e mettere nero su bianco, blindando uno dei pilastri della squadra. Se non ci saranno intoppi, la fumata bianca è attesa a stretto giro. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Maignan verso il rinnovo: accordo vicino col Milan Leggi anche: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino? Leggi anche: Milan, che colpo: vicino il rinnovo di Maignan! Le cifre e i retroscena della trattativa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milan, Maignan si avvicina al rinnovo: l’ultima offerta dei rossoneri; Maignan e il rinnovo alla Leao: l'offerta del Milan, il ruolo di Allegri e l'alternativa per giugno; Milan-Maignan, rinnovo fino al 2031: accordo ad un passo, i dettagli; Maignan-Milan, si entra nel vivo per il rinnovo di contratto: offerta da 7 milioni (come a Leao). Rinnovo Maignan, si va verso il sì: stipendio alla Leao. Il ruolo di Allegri - Dopo mesi in cui il suo addio a fine stagione sembrava già scritto, ora si respira più fiducia e ottimismo in merito alla possibile permanenza al Milan di Mike Maignan: i dialoghi per ... milannews.it

Maignan ha detto sì al Milan: le ultime di Repubblica sul rinnovo - Mike Maignan è ad un passo dal prolungare il suo contratto che scade a fine stagione con il Milan: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, infatti, il portiere francese ha ... milannews.it

Milan-Maignan, rinnovo fino al 2031: accordo ad un passo, i dettagli - Una cifra e un accordo importante, che richiama cifre e accordi già utilizzati dal Milan per Leao. fantacalcio.it

Il SEGRETO dietro il rinnovo di Maignan che i tifosi del Milan devono sapere

Maignan e il Milan sarebbero pronti a proseguire insieme fino al 2031. La proposta prevede un contratto quinquennale con un ingaggio da circa 6M€ annui. Tutto spinge verso una sola direzione. La storia tra il Milan e Maignan sembra destinata a contin x.com

#Calciomercato #Milan, #Maignan verso il rinnovo. La volontà di #Nkunku, le difficoltà per #Kim #SempreMilan - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.