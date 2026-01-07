Maignan e Milan cambia tutto | cosa filtra da via Aldo Rossi
Maignan e il Milan stanno avvicinando una fase decisiva della loro collaborazione. Le ultime notizie provenienti da via Aldo Rossi suggeriscono un’evoluzione importante, che potrebbe segnare un nuovo inizio per il portiere francese e il club rossonero. La situazione appare in fase di definizione, con segnali di un possibile accordo che potrebbe portare stabilità e continuità alle rispettive ambizioni.
Sembra alle puntate conclusive la telenovela che vede Mike Maignan e il Milan protagonisti. Un tormentone con lieto fine, per entrambe le parti in causa. La scorsa estate era calato il gelo tra RedBird e il portierone francese, fermato quando era sul punto di lasciare i rossoneri per andare al Chelsea. Solo la mediazione del mister Max Allegri ha evitato che l'eroe dello scudetto 2022 diventasse un separato in casa, con il concreto rischio che finisse fuori rosa a un anno dalla fine del contratto. Le grandi prestazioni in questa prima metà di stagione hanno spinto la società a sedersi al tavolo di una trattativa per il rinnovo che sembrava ormai definitivamente saltata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
