Magazzino in fiamme salta la luce in cinque condomini

Un incendio nel magazzino ha causato l’interruzione dell’energia elettrica in cinque condomini, creando disagi per i residenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, e le operazioni di ripristino sono in corso per ripristinare la normalità.

Le fiamme che ardono nel locale, la luce che salta in cinque condomini e l'immediato intervento dei pompieri. È stata una mattinata impegnativa quella di mercoledì 7 gennaio per i vigili del fuoco di Lavis che sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un'azienda in via Segantini. Le scintille, il fumo e le fiamme divampano in un magazzino. Salta l'elettricità in diversi condomini. Intervento dei vigili del fuoco - Le scintille, il fumo e le fiamme che si sono rapidamente propagate all'interno di un magazzino.

