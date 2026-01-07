Maduro non solo jet privati e ville | ecco il ' tesoretto del tiranno congelato dalla Svizzera

Il Consiglio federale svizzero ha deciso di congelare i beni appartenenti a Nicolás Maduro e ai suoi collaboratori presenti in Svizzera. La misura, adottata ieri con effetto immediato, riguarda non solo jet privati e proprietà di lusso, ma anche eventuali altri beni detenuti nel Paese. Questa decisione si inserisce nel quadro delle sanzioni internazionali volte a pressare il regime venezuelano.

Congelati con effetto immediato. Ieri il Consiglio federale svizzero ha deciso di bloccare i beni presenti nel Paese elvetico che appartengono all'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e ai suoi collaboratori. L'obiettivo è quello di «garantire che nella situazione attuale nessun patrimonio acquisito illecitamente possa essere trasferito fuori dalla Svizzera», si legge nel comunicato. In applicazione della legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (Lvp), Berna ha quindi deciso di «congelare a titolo cautelativo» i beni detenuti in Svizzera da Maduro e da altre persone a lui vicine.

