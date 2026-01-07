Maduro clamoroso a Roma | condannata Camilla Fabri chi è

Il Tribunale di Roma ha condannato Alex Saab, ministro venezuelano e strettamente legato a Nicolás Maduro, per reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La sentenza rappresenta un importante sviluppo nel contesto giudiziario internazionale riguardante figure vicine al governo venezuelano. La vicenda ha suscitato attenzione sia in Italia che all’estero, evidenziando le tensioni tra legalità e politica.

Il Tribunale di Roma ha condannato Alex Saab, ministro per l'Industria del Venezuela e fedelissimo del presidente Nicolás Maduro, per reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Saab ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione. La moglie, la modella romana Camilla Fabri — oggi viceministra per la comunicazione internazionale a Caracas — ha ricevuto una condanna patteggiata a un anno e sette mesi.Le accuse, emerse da indagini della procura di Roma, riguardano la gestione in Italia di ingenti somme di denaro ritenute di provenienza illecita. Secondo l'impianto accusatorio, i fondi — legati ad attività corruttive e appropriazioni indebite in Venezuela — venivano riciclati attraverso conti correnti, società schermo e acquisti di immobili e beni di lusso nel nostro Paese.

