Un trader anonimo ha scommesso 34.000 dollari sulla caduta di Maduro, ottenendo un profitto di circa 400.000 dollari. La vicenda solleva interrogativi sulle strategie adottate e sulla possibilità di un sostegno esterno. Mentre il panorama politico resta complesso, questa operazione evidenzia come le speculazioni finanziarie possano influenzare anche eventi geopolitici.

Mentre a sinistra ancora piangono per il “compagno” Maduro, un misterioso trader sbanca il lunario – e fa jackpot – puntando tutto sulla fine del despota venezuelano. Pochi minuti prima del blitz di Trump, il colpaccio frutta 400mila dollari. Altro che tarocchi e tombole: qui c’è chi ha capito che per il tiranno rosso era tempo di saldare il conto. Scommessa sulla caduta di Maduro: un misterioso trader ci guadagna 400mila dollari. Più precisamente, scrive tra i tanti l’ Agi riportando la notizia che ha dell’incredibile (e della beffa milionaria): «Meno di cinque ore prima dell’operazione Usa che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, un trader sconosciuto ha raddoppiato le scommesse sull’imminente caduta del presidente venezuelano deposto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maduro addio, il “mago” delle cripto ci vede lungo: scommette 34.000 dollari sulla caduta e ne vince 400mila. Il sospetto: aiutino da casa?

