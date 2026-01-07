Madre e figlia morte dopo una cena esclusi botulismo ed epatite fulminante ma restano ancora ignote le cause

Dopo la morte di madre e figlia a Campobasso, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre, le cause rimangono ancora sconosciute. Escluse diagnosi di botulismo ed epatite fulminante, le autorità continuano a indagare per chiarire le circostanze di questi decessi, avvenuti a poche ore di distanza. La vicenda resta oggetto di approfondimenti medici e investigativi, mentre familiari e comunità attendono risposte certe.

Dopo oltre dieci giorni dalla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, di Campobasso, restano ancora ignote le cause dei due decessi, avvenuti a poche ore di distanza l'una dall'altra, tra il 27 e il 28 dicembre, "dopo un evento compatibile con qualcosa di.

Mamma e figlia morte dopo la cena: nel mirino la farina del mulino di famiglia. Ipotesi contaminazione, sequestrati anche i funghi - Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte all’ospedale Cardarelli ... leggo.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate. Esclusi funghi e veleno per topi per la morte di mamma e figlia dopo la cena di Natale - Non ci sarebbero né i funghi né il veleno per topi tra le possibili cause del decesso di Antonella Di Ielsi e Sara Di ... ilgazzettino.it

