Madonna canta in italiano per D&G | ascolta la sua versione de La bambola

Dopo settimane di indiscrezioni non confermate, Madonna ha pubblicato ufficialmente la sua cover di La bambola, il celebre brano portato al successo da Patty Pravo nel 1968. La canzone, interpretata interamente in italiano dalla regina del pop, è stata scelta come colonna sonora per la campagna pubblicitaria di The One, un nuovo profumo della maison Dolce e Gabbana di prossima uscita. La versione firmata da Madonna è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music. Il brano originale, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, viene reinterpretato con una produzione moderna curata da Stuart Price, storico collaboratore dell’artista americana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

