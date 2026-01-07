Macron e Starmer pronti a inviare soldati in Ucraina Firmato l' accordo

La Gran Bretagna e la Francia hanno annunciato la volontà di inviare truppe in Ucraina, a seguito di un accordo di pace recentemente firmato. La decisione riflette l'impegno delle due nazioni nel sostenere la stabilità della regione e nel contribuire a una risoluzione duratura del conflitto. Restano da monitorare gli sviluppi e le modalità di attuazione di questa iniziativa internazionale.

La Gran Bretagna e la Francia hanno dichiarato di essere pronte a inviare truppe in Ucraina dopo l'accordo di pace. L'annuncio è arrivato dopo il vertice di Parigi ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron, a cui hanno partecipato 35 leader della "coalizione dei volenterosi". Macron, il primo ministro britannico, Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato la dichiarazione d'intenti che, che, a loro dire, aprirà la strada al dispiegamento di truppe francesi e britanniche sul suolo ucraino. "A seguito di un cessate il fuoco, Regno Unito e Francia istituiranno centri militari in tutta l'Ucraina", ha affermato Starmer. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Macron e Starmer pronti a inviare soldati in Ucraina. Firmato l'accordo Leggi anche: Francia pronta a inviare 7.000 soldati in Ucraina nel 2026 Leggi anche: Meloni: L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Volenterosi: forza multinazionale guidata da Europa con sostegno Usa. Starmer: hub militari in Ucraina dopo cessate il fuoco; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Guerra Ucraina Russia: Macron, Starmer e Zelensky firmano per forza pace dopo tregua; “Pronti a garantire sicurezza sotto leadership USA”. Zelensky, Macron e Starmer rilanciano forza di pace in Ucraina, Meloni frena sulle truppe italiane - Intesa per una forza multinazionale dopo il cessate il fuocoEmmanuel Macron, Keir Starmer e Volodymyr Zelensky hanno sottoscritto all’Eliseo una dichi ... assodigitale.it

