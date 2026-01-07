Lutto nel mondo dell’economia agrigentina | è morto Gianmauro Interlandi

È deceduto Gianmauro Interlandi, 47 anni, figura di spicco nel settore economico agrigentino. Originario della città dei Templi, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e il mondo dell’economia. La sua presenza e il suo contributo continueranno a essere ricordati nel contesto della crescita e dello sviluppo della regione.

Gianmauro Interlandi è morto, aveva 47 anni. Una delle tante menti brillanti che si sono affacciate al mondo dalla città dei Templi non c'è più. La sua prematura scomparsa ha lasciato attonita la comunità agrigentina. Gianmauro si era trasferito all'estero, a Dubai dove lavorava per un'importante.

