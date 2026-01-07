L’uomo sospettato dell’attacco alla Brown University stava pianificando da tempo l’aggressione

Il 6 gennaio, il Procuratore degli Stati Uniti per il Massachusetts ha reso pubbliche le trascrizioni video relative a Neves Valente, sospettato dell’attacco alla Brown University e dell’omicidio del professore Nuno Lunoeiro al MIT. Le registrazioni indicano che l’uomo avrebbe pianificato da tempo le sue azioni, evidenziando un’attività premeditata e mirata, che ha portato a due tragici eventi nel dicembre scorso.

Nel tardo pomeriggio di martedì 6 gennaio, l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha pubblicato le trascrizioni dei video attribuiti a Neves Valente, sospettato della sparatoria di massa del 13 dicembre alla Brown University e dell'omicidio del professore del MIT Nuno Lunoeiro, avvenuto il 15 dicembre a Brookline, Massachusetts. Neves Valente non si era pentito per l'attacco alla Brown University. Le quattro trascrizioni sono state tradotte in inglese dal portoghese, come ha dichiarato l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti Leah Foley in un comunicato stampa.

