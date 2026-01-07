L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo il progetto teatrale di Pablo Trincia | le prossime date

“L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” è il progetto teatrale di Pablo Trincia che, in breve tempo, si è affermato come uno degli appuntamenti più interessanti della stagione 2025–2026. Di recente, il lavoro ha attirato l’attenzione per la sua narrazione coinvolgente e il suo approccio giornalistico, proponendo un’esperienza teatrale che invita a riflettere su temi complessi e attuali. Ecco le prossime date in calendario.

ROMA – È diventato in poche settimane uno dei casi teatrali più sorprendenti della stagione 2025–2026. "L'Uomo Sbagliato – Un'inchiesta dal vivo", il progetto teatrale di Pablo Trincia, sta registrando un entusiasmo senza precedenti: Milano e Bologna hanno bruciato in pochi giorni tutti i biglietti disponibili, con il sold out al Teatro Arcimboldi (2 febbraio 2026) e all'Europauditorium (9 gennaio 2026), spingendo la produzione ad annunciare nuove repliche e ad ampliare il calendario della tournée, che conferma il tutto esaurito in molte città italiane. La tournée, che partirà il 13 dicembre 2025, attraverserà i principali teatri italiani, accompagnando il pubblico dentro una storia oscura e una verità scomoda.

