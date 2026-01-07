Luna l’aggiornamento di Gennaio 2026 include EA SPORTS Madden 26 e tanti altri giochi per i membri Prime

L’aggiornamento di gennaio 2026 di Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, introduce EA SPORTS Madden 26 e altri titoli per i membri Prime. Luna offre una libreria in costante aggiornamento con oltre 50 giochi disponibili ovunque sia accessibile il servizio, oltre a una selezione mensile di giochi PC scaricabili. Questa novità amplia le opzioni di intrattenimento per gli utenti Prime, garantendo accesso a contenuti aggiornati e diversificati.

Amazon ha annunciato l’aggiornamento di Gennaio 2026 dei contenuti di Luna, servizio che consente ai membri Prime di accedere ad una libreria in continua evoluzione di oltre 50 giochi, ovunque il servizio di cloud gaming Luna sia disponibile, oltre a una selezione mensile a rotazione di giochi PC scaricabili. Scopriamo quindi qui sotto tutti i giochi aggiunti a Luna, che di recente ha ricevuto un importante aggiornamento: EA SPORTS Madden 26 disponibile per i membri Prime Giusto in tempo per i playoff NFL e in vista del Super Bowl LX, i membri Prime possono giocare a EA SPORTS Madden NFL 26 su Luna senza costi aggiuntivi ovunque il servizio di cloud gaming Luna sia disponibile, dal 10 gennaio al 10 febbraio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Luna, l’aggiornamento di Gennaio 2026 include EA SPORTS Madden 26 e tanti altri giochi per i membri Prime Leggi anche: EA spegnerà definitivamente tre giochi a gennaio 2026 Leggi anche: EA Sports FC 26, il trucco per correre più veloce svelato su X Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il calendario lunare di gennaio 2026 - Sarà un anno da cerchiare in rosso per gli appassionati di astronomia e per chi ama alzare lo sguardo al cielo nelle notti limpide. tg24.sky.it

Prima Luna Piena del 2026, la Luna del Lupo: dove e quando vederla - Sarà un anno da cerchiare in rosso per gli appassionati di astronomia e per chi ama alzare lo sguardo al cielo nelle notti limpide. tg24.sky.it

Cielo di gennaio: cosa ci riserva il primo mese del 2026? - Luna piena del Lupo, congiunzioni celesti e occultamento lunare di Antares: il primo mese dell'anno si preannuncia ricco di eventi celesti. meteo.it

Opening Every Madden 26 Christmas Present!

AGGIORNAMENTO EVENTI PONTE EPIFANIA Domenica mattina Ciaspolata tra i panorami dell'Altopiano POSTI DISPONIBILI PER CHI HA LE CIASPOLE PROPRIE (noleggio esaurito) Domenica pomeriggio Ciaspolata al chiaror di Luna piena 1 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.