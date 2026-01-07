L’Umbria imbiancata Piano-neve a Perugia Disagi in Altotevere Scuole chiuse ecco dove

L’Umbria si veste di bianco con l’arrivo della neve, che ha interessato principalmente le zone settentrionali e si sta progressivamente diffondendo anche nel resto della regione. A Perugia è in atto un piano-neve, mentre in alcuni territori dell’Altotevere si registrano disagi e chiusure scolastiche. La situazione continua a evolversi, richiedendo attenzione e prudenza per chi si sposta sul territorio.

La neve, tanto annunciata, alla fine è arrivata in gran parte dell‘ Umbria. I fiocchi bianchi sono iniziati a scendere dalla tarda mattinata nella zona nord della regione, estendendosi via via verso sud. Numerosi disagi ci sono stati soprattutto sulle strade secondarie, quelle meno battute. Ma in cambio il bianco della neve ha offerto scenari che da queste parti non si ricordavano da diverso tempo. La nevicata ha interessato gran parte della provincia di Perugia anche se sono rimasti transitabili le strade principali e la polizia stradale non ha segnalato difficoltà nemmeno sui valichi appenninici che in serata venivano percorsi senza troppi problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Umbria imbiancata. Piano-neve a Perugia. Disagi in Altotevere. Scuole chiuse, ecco dove Leggi anche: Neve Marche: allerta e scuole chiuse, ecco dove Leggi anche: Pesaro, scuole chiuse per neve il 7 gennaio: ecco dove Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Neve in Toscana, regione imbiancata: mezzi in azione e allerta gialla. Nevicata in A1 - Neve in Toscana nel giorno dell’Epifania: nevicate a bassa quota, mezzi spargisale in azione e allerta gialla sulla regione orientale ... gonews.it

Raffica di eventi annullati su tutto il territorio regionale, mezza Umbria imbiancata: attivo il piano di monitoraggio dei corsi d’acqua - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.