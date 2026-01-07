L'ultimo capitolo degli Ayatollah segna un momento di profondi cambiamenti in Iran. Mentre l'ordine mondiale si agita e le tensioni crescono, appare evidente che il regime degli ayatollah, ormai logoro, potrebbe essere prossimo a un'ulteriore fase di crisi o trasformazione. In questo contesto, analizzare gli sviluppi politici e sociali diventa essenziale per comprendere le future direttrici del paese.

In realtà, mentre l'ordine mondiale trema, la sensazione è che il decrepito regime degli ayatollah sembra già morto. La minaccia ormai non viene solo dalla rivolta interna, ma da una situazione internazionale che si avverte sempre di più nei confini del paese, ormai percorso da cortei furiosi ovunque. Maduro è andato, e l'altra parte del sistema, l'Iran degli Ayatollah, è in pieno terremoto. Ieri intanto il regime ha sparato addirittura in uno degli ospedali in cui vengono ricoverati i feriti negli scontri, nella città di Ilam. Lo riporta la Bbc: le milizie armate hanno anche incontrato la resistenza dei parenti dei feriti e del personale medico, ma sono entrati sparando lacrimogeni nella struttura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

