L'intervento militare statunitense in Venezuela evidenzia le difficoltà della sinistra iberoamericana, tra cui Lula, Sánchez e Petro, e mette in discussione le loro politiche sulla regione. Questo episodio riflette anche il fallimento delle ambizioni di potenza regionale di paesi come il Brasile, evidenziando le tensioni e le sfide geopolitiche in America Latina.

Il blitz militare degli Stati Uniti in Venezuela segna anche il fallimento politico della sinistra iberoamericana e le ambizioni di potenza regionale di paesi come il Brasile. I governi progressisti di Spagna, Brasile, Cile, Colombia, Messico e Uruguay nei giorni scorsi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di condanna “delle azioni militari unilaterali sul territorio venezuelano” perché in contrasto con “il diritto internazionale”. La dichiarazione di principio, però, è anche una manifestazione di impotenza. Nel comunicato i sei governi di sinistra ribadiscono che “la situazione in Venezuela deve essere risolta esclusivamente con mezzi pacifici, attraverso il dialogo, la negoziazione e il rispetto della volontà del popolo venezuelano in tutte le sue espressioni, senza interferenze esterne e in conformità con il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Lula, Sánchez e Petro attaccano Trump, ma sanciscono il loro fallimento sul Venezuela

